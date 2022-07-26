花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英投入消防工作約8年，多次將患者從死神手中救回，被局內同仁譽為「行動急診室」，今年榮獲十大傑出救護技術員殊榮。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英（右四）除投入救護工作，也將所學貢獻於緊急救護的教育中，不僅替學弟妹進行高級救護技術員訓練及考前模擬，更並研發大量傷病患桌遊教學模具，將寓教於樂發揮到極致，連續2年助所有學員成功考取證照。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英投入消防工作約8年，多次將患者從死神手中救回，被局內同仁譽為「行動急診室」，更在0402台鐵太魯閣號事故中，擔任救護指揮官，以最快速度將百名傷者送往醫院救治，因著驚人的救護量能，榮獲今年十大傑出救護技術員殊榮，也讓花蓮縣消防局睽違2年再度榜上有名。

劉冠英2015年進入消防特考班，2016年分發至花蓮縣消防局服務，2019年取得高級救護技術員資格，任職期間，多次在車禍、創傷救護及溪谷救援等勤務中和死神拔河，利用所學，執行插管並給予強心針，救回失去呼吸心跳患者的性命，更曾搶救急產接生臍帶繞頸女嬰，使其康復出院。

除了一般勤務，劉冠英大型災難救援經驗也相當豐富，他參與0206花蓮大地震、0402台鐵太魯閣號事故、漫波飯店大樓拆除倒塌等，特別的是，他於太魯閣事件中，擔任救護指揮官，儘管當時面對極大壓力，仍快速應變，即時調度人力，在4小時內將上百名患者送往適當醫院救治，展現驚人的救護能量。

此外，劉冠英隨消防局近年投入大量精力培訓高級救護技術員，自告奮勇擔任第2及第3期的考前訓練總教官，精準的替學弟妹進行訓練及考前模擬，並研發大量傷病患桌遊教學模具，將寓教於樂發揮到極致，連續2年助學員「All Pass」成功考取證照，更替縣內增加更多的救護量能。

另，劉冠英也撰寫「鳳凰計畫」，提升縣內的急救設備、強化外勤同仁急救技能，並制定縣內緊急救護流程、提升線上CPR指導、加強民眾CPR急救意識、組成救護品管小組等，去年度全面實施後，成功協助28名患者康復出院，使得縣內整體急救成功率提高5％。

劉冠英近年在緊急救護貢獻良多，今年參加十大傑出救護技術員遴選，從各地優秀救護人員中脫穎而出，讓花蓮縣消防局睽違2年再度榜上有名，同仁均感到與有榮焉，期盼未來能在他的帶領下，持續增進縣內的急救量能。