司法院26日舉行例行記者會，行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，司法院院會已於6月24日通過智審法修正草案，並於7月20日函送行政院會銜，後續將送請立法院審議；本次修法是智審法施行以來最大幅度修法，將強化營業秘密訴訟保護、護國群山安心發展。

張國勳指出，修法十大重點包括強化營業秘密訴訟保護、智慧財產案件集中審理、 擴大採行律師強制代理、 擴大專家參與審判、 專利及商標救濟採行對審制、促進審理效能、解決實務爭議、紛爭解決一次性、 司法E化升級及增訂被害人訴訟參與制度等。

張國勳並強調，本次修法也特別針對各界對於「保障護國群山安穩經營環境」的期待，就有關營業秘密訴訟保護制度進行修法，將營業秘密案件改由智商法院專業審判，及落實營業秘密訴訟保護，增修卷證資訊獲知權，保護營業秘密卷證內容等

張國勳說明，根據司法院統計，各地方法院近3年（2019至2021年）審理違反營業秘密法刑事案件共有88人，審判後有罪67人，有罪率為76.1％。藉由本次修法，希望能使護國群山安穩發展，並強化我國企業之國際競爭力。