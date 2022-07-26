後疫情時代提升自我防護力才是王道，自古以來被視為珍貴中藥材的鹿茸，也是優質選擇之一。但市售的鹿茸及鹿茸產品百百種，該如何選擇呢？

中華民國養鹿協會表示，鹿茸自古以來視為珍貴滋補食品，鹿茸內含脂類、多肽及蛋白多糖分子，可產生免疫調節活性，藉由調節血中的白細胞與巨噬細胞來提升人體免疫系統。鹿茸這個珍貴的中藥材，無論在傳統中醫或西方研究都發現，它有5大養生功效，包括調節血壓、減少疲勞、滋陰補陽、促進新陳代謝、強化骨骼。因此，鹿茸最適合在各季節轉換的時候進行身體的滋補。

為推廣及鼓勵國人認明選購具「國產鹿茸標章」之新鮮現採國產鹿茸，中華民國養鹿協會與中華民國鹿產品運銷合作社，共同輔導開發鹿茸加工產品，並與好好聽文創傳媒自7月30日起共同舉辦五場「茸益健康生活講座」，將邀請知名主播、中醫師、營養師及超人氣KOL等，分享給大家如何聰明防疫、健康養生，茸益生活每一天！

首場講座：知名主播王淑麗介紹鹿茸相關功效。

第二場：台塑集團喬聖琳醫師分享如何正確食用鹿茸。

第三場：榮新診所營養師李婉萍分享如何保留鹿茸營養價值。

第四場：禾頤中醫診所盛大祐院長，針對銀髮族該如何食用鹿茸補氣及養生。

第五場：房產女王張旭嵐分享後疫情時代如何斜槓又茸益生活。

五場講座皆有價值超過千元的參加禮，不僅是學習豐富的健康知識還有禮物可以領取，名額所剩不多，趕快手刀報名！