據美國之音報導，美國商務部長雷蒙多24日表示，美國總統拜登還未決定是否取消對中國商品加徵的關稅，其中總統考慮的一個因素是，這麼做是否會對美國工人造成影響。目前尚不清楚拜登政府何時會做出最終決定。

本月初，美國媒體報導，拜登總統可能很快就會宣佈取消川普政府時期對中國商品加徵的一部分關稅。此舉被認為是拜登政府為應對緩解高通膨所採取的努力之一。

雷蒙多24日表示，拜登總統還在考慮取是否取消部分對華關稅，部分原因是他擔心對美國工人和工會的影響。她對美國哥倫比亞廣播公司(CBS)電視台《面對國民》(Face the Nation)節目說：「對工人有潛在影響。對總統來說，有一點是，他從來不會做任何他認為會傷害美國工人或美國工會工人的事情。」

她說：「他相當慎重，希望確保——沒錯，他希望降低通膨，希望消費者的生活更容易，但是他也希望確保，我們這麼做的時候，如果我們這麼做的時候，不會對美國工人造成任何影響。」

彼得森國際經濟研究所今年3月的一篇分析說，如果全面取消川普政府在貿易戰期間對中國產品加徵的關稅，能夠讓美國家庭每年平均節省797美元。

美國工會組織反對削減對華關稅。多個工會組織本月早些時候向美國貿易代表辦公室提交評論意見，主張保留那些關稅。

川普政府以中國進行不公平的貿易做法為原因，對價值3700億美元的中國商品加徵關稅。拜登政府保留了大部分的關稅措施，但表示會對這些措施進行重新評估。

關於是否取消對華關稅，拜登政府內部也存在分歧。商務部長雷蒙多和財政部長葉倫主張削減關稅，但是美國貿易代戴琪認為，這些關稅是美中貿易關係中的一個「重要槓桿」，而且移除關稅對緩解通膨的作用有限。

美國政治新聞網站Politico此前報導，拜登政府正在考慮的方案是，對價值約100億美元立即取消關稅，重啟新的關稅豁免程序，同時對中國的貿易做法展開新的301調查。

一些分析人士認為，如果只是取消針對100億美元中國商品的關稅，這只佔3000多億當中的一小部分，對通膨的影響將微乎其微。

《國會山報》(The Hill)的一篇報導提到，拜登的考量也可能會受到中期選舉的影響。在共和黨人有望在中期選舉中奪取國會諸多席位之際，工會的支持將對民主黨的選戰提供很大的幫助。

民主黨內部在這個問題也存在分歧。上個月，參加俄亥俄州聯邦參議院席位爭奪的該州聯邦眾議員蒂姆·瑞安(Tim Ryan)說，取消關稅是一個錯誤。

這位來自「鐵鏽地帶」的民主黨人致信拜登總統，敦促他保留關稅。他說，削減關稅將「剝奪」美國與中國打交道時的「槓桿」，並且「導致美國企業被大量進口商品淹沒，可能會令他們無法承受。」