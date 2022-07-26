民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，立法院民進黨團總召柯建銘批評，台大社科院長蘇宏達內部信件指論文案為「醜聞」，未審先判，要求迴避，甚至批評國民黨團安排到新竹調查站考察是「私設刑堂」。國民黨團回嗆，「柯建銘到底在怕甚麼？心虛嗎？」國民黨團是公開拜訪，要求新竹調查站說清楚講明白，不像某些人都私底下喬事，一通電話就要求官員不要出席記者會。

國民黨團總召曾銘宗指出，台大社科院長蘇宏達發出內部信，提到審議委員會將依照法規勿枉勿縱，民進黨竟然公然干預台大學術審查，要求蘇宏達要先迴避，難道是要用親民進黨的特定人士主導調查程序嗎？

國民黨立委賴士葆批評，民進黨團很敢，居然要求蘇宏達不能擔任學術倫理委員會主席，請問，一個嫌疑犯可以挑法官嗎？中華民國有史以來，司法院對任何法律審判案有沒有嫌疑犯可挑法官，在此呼籲民進黨團自重，不要踐踏司法，

對於國民黨團安排明天前新竹市調查站考察，民進黨團批評是「私設刑堂」，曾銘宗反擊，「柯建銘，你急了嗎？」國民黨是反對黨，進行相關監督依法行政，柯建銘敢用政治生命保證，林智堅論文沒抄襲嗎？民進黨傾政府的力量，要把責任掛給任職新竹市調查站的余正煌，當然要去考察看調查局是否公然施壓調查站。

「柯建銘到底在怕甚麼？」國民黨立委費鴻泰表示，科技部新竹科學園區委託報告被林智堅抄襲，國民黨邀請竹科管理局長來記者會說明，原本對方同意出席，結果柯建銘一通電話就不敢來了？是害怕真相告訴會大眾，所以心虛了嗎？

賴士葆說，林智堅指導教授、國安局長陳明通聲明指余正煌抄襲林智堅，余正煌吞得下去嗎？應該要站出來講話，還是怕得罪長官所以被封口了？賴士葆強調，紙包不住火，呼籲林智堅學學李眉蓁，道歉並退回碩士論文才是正道。