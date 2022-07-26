苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場抗爭衝突事件，有多人受傷，苗栗縣警局依法蒐證調查不法。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場抗爭衝突事件，驚動警政署長黃明昭到場關切泛營立委。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場抗爭衝突事件，苗栗縣警局依法拘提涉案人士並解送苗栗地檢署複訊。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

日前發生的苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場抗爭衝突事件，苗栗縣警局25日拂曉動員全體刑警，兵分多路前往桃園、新竹、苗栗、台中及南投等地，拘提及傳喚涉案人士共20人到案，詢後將20人解送苗栗地檢署複訊後，其中拘提到案9人分別諭令以1至3萬元交保候傳，其餘人員當場請回。

坤輿掩埋場抗爭引發衝突事件，共造成8名警民受傷，苗栗縣警局承命警政署長黃明昭震怒下令嚴辦，經縣刑大、竹南警分局等單位連日蒐證，除了21日當天逮捕2名現行嫌犯外，並根據相關蒐證清查出26名在場或是涉案人員，警方一一確認身分後，報請苗栗縣地檢署檢察官楊景璛指揮，由檢方核發其中9人拘票，25日清晨開始展拂曉行動，兵分多路同步前往桃園、新竹、苗栗、台中、南投等地，拘提9名涉案人員，並傳喚17人到案受詢，結果順利拘傳喚其中20人到案。

苗栗地檢署為了眾多到案接受複訊人員，特別抽調6名檢察官支援，其中9名拘提到案人員，當場諭令以1至3萬元不等金額交保，其餘11人全部請回。警方傳喚到案人員，還有6人未到案，將在26日依序到案接受警詢後，再解送地檢署接受複訊。

據悉，坤輿掩埋場抗爭衝突事件中，有部分抗爭群眾涉嫌向坤輿公司人員及在場維安員警投擲鐵椅、推擠員警等暴力行為，造成坤輿公司雇用保全人員受傷，坤輿公司一方當場也作好蒐證工作，將備妥相關證據後，依法向轄區竹南警分局提出相關告訴，警方將依法受理查辦。