新竹棒球場斥資12億整修，卻因狀況太糟挨批，桃園市議員參選人游智彬、律師陳麗玲26日到桃園地檢署告發桃園市長參選人林智堅涉嫌瀆職，他們痛批棒球場未經過驗收就比賽，是為了選舉、宣揚政績。對此，林智堅回應表示，沒有看到他們所謂圖利與瀆職是哪件事情，不過很期待大家在選舉過程中能夠正向、提出政見或政績，人民不會希望整個選舉過程都是負面選舉，不斷抹黑潑髒水。

林智堅25日晚間再度針對新竹棒球場事件再臉書PO文致歉，他今天也說，這兩天緊密與中職與新竹市府團隊聯繫，希望新竹市政府加速改善球場現在幾個場館問題，也看到新竹市代理市長陳章賢在記者會上聲明，現在工作就是加緊腳步做棒球場幾個缺失修正，在修正尚未完成前不會開賽。他說，另外也邀集球團與球員工會、第三方公證人進到球場檢視相關問題，新竹市政府已經做出很明確行動，相信他們會秉持過去強而有力執行力，很快把棒球場的缺失一一改善，先決條件是球場改善都完成後確保球員安全才會開賽。

他強調，當時重建新竹棒球場就是為了給球員好的、安全的環境，7月22、23日開賽分別有球員受傷，不是任何人所樂見，新竹市政府第一時間和中職和球團討論，他也從旁給予協助，期待大家給新竹市府團隊一些時間，他們已經啟動相關積極作為，相信球場相關問題解決之後就能還給球員安全打球環境、球迷看賽事的球場。