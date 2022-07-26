台北市長柯文哲今接受網路專訪，首度承認突然取消重陽敬老金發放「是錯的」，並表示，當時提出意見的是前社會局長許立民，並笑稱「事情是你惹出來，結果你就跑掉」，並坦言柯市府民調最低就是社會福利，也是因為就重陽敬老金的關係，還有受媒體有影響。

柯文哲今接受資深媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪，稱停發重陽敬老金當時由許立民提出，沒想到後來許立民不幹了，柯連任時要求許留下當副市長，解決這個問題，但他就逃回台大了，留下他的老師，來面對這個老人的指責。

柯文哲也坦言，突然取消重陽敬老金就是錯的，因為手段太激烈，但是這樣經過7、8年磨合到現在，現以歲計賸餘10％來發放的制度開始形成，大家就可以接受。

柯文哲表示，柯市府民調最低就是社會福利，也是因為就重陽敬老金的關係，還有受媒體有影響。另外還有柯文哲本身的仇恨值，這幾年來都維持在20％，不過柯也透露，謝長廷曾跟他說「我們是選你，希望你來改變台灣，我們沒有要求你來適應台灣。」

因此對於柯黑，柯文哲看得很開，表示2018年，許多人為了不讓連勝文檔選台北市長，因為轉票投柯文哲，但後來柯文哲被抹紅，這票人也因此轉成柯黑，「那也沒辦法。」

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