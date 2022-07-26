警員獲報後前往與熱心民眾合力將犬隻抱起來，移置路邊安全的地方。（民眾提供）

家有毛小孩要注意牠們的動向及安全！清水警分局安寧派出所25日晚上10時接獲報案，於梧棲區中華路二段快車道上，有隻中型犬疑似遭車撞擊癱坐於快車道上奄奄一息；警員獲報後前往與熱心民眾合力將犬隻抱起來，先移置路邊安全地方，還拿照片挨家挨戶尋獲主人，小主人急忙將毛小孩抱起送醫治療。

警方指出，昨天晚上10時許，安寧派出所接獲民眾報案，稱有一隻中型犬疑似遭車撞擊，癱坐於梧棲區中華路二段快車道上奄奄一息。因中華路二段車流量大，且天色昏暗，警方先將巡邏車開啟警示燈停於後方，避免犬隻遭受二次傷害，當警方靠近犬隻時，犬隻本能性見陌生人接近有些許抗拒。

警員陳建利先跟犬隻做簡單互動降低其戒心，接著與一旁熱心民眾合力將犬隻抱起來，移置至路邊安全地方。警員吳心雅見犬隻淚眼汪汪應是疼痛不已，需立即就醫，心想這時狗主人弄丟毛小孩應該很著急，吳員發現犬隻脖子上有項圈，推測應該係有人飼養。

吳心雅拿著犬隻的照片，於附近挨家挨戶詢問是否知道為何人飼養，恰巧有一戶民眾家的狗走失，警方拿照片讓楊姓狗主人確認，狗主人激動地大叫：「是我們家的狗，他受傷了嗎？」一旁的小主人也擔心得不禁落淚，警方帶主人前往認領該犬，主人開心地將小狗抱起載往醫院治療，讓她們能夠人狗團圓。

安寧派出所長楊邦彥提醒，民眾家中若有飼養寵物，應避免放養或疏縱犬隻；建議繫繩以確保毛孩安全，若不慎於車水馬龍的道路上逃竄，將會影響犬隻自身安全，亦會影響用路人的行車安全。