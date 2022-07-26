奎克生技公司於今(25日)宣佈成立子公司信標生醫 (Pharus, Inc.)，全力投入癌症早期篩檢市場。奎克生技董事長李鍾熙表示，新成立的信標生醫公司，是立基於過去多年已經初步臨床驗證的多癌症早篩基因檢測產品OncoSweep。該產品透過採集少量血液樣本，檢驗血液中多達100種的微小核糖核酸(micro RNA)生物標記，並使用機器學習演算法進行數據分析，以確定是否有癌症可能。

許多研究證實，以抽血方式(液態活檢)進行的癌症基因檢測，可以比一般影像或組織切片更早發現癌症，不但可讓患者及早獲得更有效的治療，也降低治療的副作用。且與傳統的組織切片相比，液態活檢具有侵入性低、更易取樣、更少併發症風險、更便宜，以及更快捷。

國際文獻顯示，早期診斷出的癌症患者，在五年內存活機率是癌症擴散才發現者的4倍，因此癌症早期篩檢是未來必然的趨勢。根據Exactitude Consultancy 的專業市場調查報告，全球癌症早篩市場預計將以超過13.8% 的複合年成長率增長，於2028年達到26.5億美元以上的規模。

信標公司OncoSweep的初步臨床測試研究數據，已於2020年在美國臨床腫瘤學會(ASCO)會議上發表，其對癌症檢測的敏感度為 91.4%，特異性為85.0%。信標生醫採用奎克的NextAmp多重基因檢測平台，進一步讓篩症早篩更為簡便而精準，能加速篩症早篩的普及化，市場潛力極大。除了多癌症早期檢測之外，未來信標生醫也將開發針對亞洲高發癌症之單癌液態活檢。

奎克公司此次成立信標生醫，亦獲得長江生命科技與長江和記參與投資，未來將結合雙方的優勢及資源，在亞洲進行大規模臨床試驗，以改進和進一步測試驗證OncoSweep及其他液態活檢產品，並加速進軍全球癌症早篩市場。