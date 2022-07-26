全球工業級嵌入式存儲品牌廠ADATA威剛(3260)正式發表DDR5 4800 ECC U-DIMM與ECC SO-DIMM工業級記憶體，持續擴充DDR5產品系列，提供給客戶更多選擇。相較於上一代DDR4 3200 MT/s的傳輸速度，DDR5在效能上顯著增長50%，且在容量、功耗及穩定性具有更優異的表現，並相容於Intel第12代Alder Lake處理器。

隨著新一代伺服器、超級電腦、資料中心的需求增加，記憶體市場占比也隨之擴大；新一代DDR5將代替DDR4成為主流，廣泛使用於5G、大數據分析等對性能要求極高的領域，並帶動伺服器、工作站、安防、遠端醫療、邊緣運算、高效能電腦(HPC)等應用的蓬勃發展。

威剛DDR5 ECC U-DIMM與ECC SO-DIMM工業級記憶體，嚴選三星原廠優質顆粒，共有16GB與32GB的兩種容量。而在技術規格上，新一代DDR5有著顯著的優勢，其性能翻倍，相較於DDR4 3200 MT/s，DDR5的頻寬增加了50%，達4800 MT/s，可更快速地傳輸海量資料。超低功耗、散熱也更強，DDR5記憶體工作電壓僅需1.1V，對比DDR4的1.2V，節能效率提了約20%；並配有溫度感測器(Thermal Sensor)，保障全天候運作的工業系統能有效散熱。並且全新雙通道的架構，將DDR5內部64位元的頻寬，分為兩路32位元獨立通道，從而有效提高效能、減少資料存取的延遲。

雙倍數據組(Bank Group)，DDR5 Bank Group的數量可以選擇2組、4組到最高8組的設計，總Bank數也從16個倍增到32個。Bank group數量的翻倍，可減少資料傳輸的延遲，允許更多頁面同時被打開，提升工作效率。DDR5記憶體具備電源管理晶片(PMIC)，將電源管理的功能從主機板轉到更靠近記憶體，可降低主機板的複雜性、提升電源轉換的效率。雙重ECC糾錯機制、保護資料高度完整，支援On-die ECC與Side-band ECC雙重糾錯機制，除了能自動糾正錯誤，也為資料傳輸過程提供端對端的完整保護，改善記憶體的資料容錯能力，進而提高準確性。

目前威剛工業級DDR5 4800記憶體系列已備齊U-DIMM、SO-DIMM、R-DIMM，以及新上市的ECC U-DIMM和ECC SO-DIMM，所有產品皆通過嚴格的驗證與測試，並提供多樣的加值防護技術；例如30u PCB鍍金層，增強產品的耐用度和壽命；抗硫化(Anti-Sulfuration)和三防膠(Conformal Coating)技術，保護記憶體抵禦外在污染、灰塵或濕度所產生的不良影響，為工業設備提升對抗惡劣環境能力，大幅度提升記憶體的耐用度。