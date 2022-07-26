電商當道，全家（5903）看準有愈來愈多的網路個人小賣家，宣布27日起將正式推出全新的開店平台「超級好賣」，提供小賣家常溫冷凍的多溫層店到店服務，以及團購折扣自動結單等新功能。

全家E-Retail事業部部長王啟丞表示，社群電商當道，許多自帶流量的社群賣家運用社群平台創業，全家從2019年首推「好賣+」開店平台，協助小賣家網路開店，至今已吸引近40萬名賣家、開設近百萬個賣場，累積成交訂單超過2,300萬筆。

為持續協助賣家優化賣貨服務，全家決定推出全新升級版的「超級好賣」開店平台，打造支援冷凍店到店的物流服務，以及團購成團自動折扣的結單等兩大特色功能。

王啟丞觀察，疫情帶動「自煮」需求，消費者對於冷凍食品的網購需求明顯提高，因此除了常溫商品，全家增加提供冷凍多溫層的店到店服務。另外現在網購風氣盛行，此次全家「超級好賣」也把團購成團自動折扣的結單功能加入。

除此之外，全家同步創建多元金流模式、賣家聊聊、會員分層管理、SEO（搜尋引擎優化）搜尋等四大新功能，希望成為小賣家收單寄貨的超強幫手。原先在全家「好賣+」開店平台的小賣家，也可一鍵無痛轉移資料至「超級好賣」，無縫接軌享受更多升級新功能。

王啟丞表示，全家經營社群電商平台，持續從物流、金流、資訊流的「三流服務」展開優化。除了在物流服務方面，增加上述多溫層的店到店服務；金流方面，全家提供運費後扣，以及一周兩次匯款服務，提升賣家資金周轉的靈活度。

至於資訊流，全家推出「聊聊」功能，協助買賣雙方即時溝通，同時優化會員分級管理功能，賣家可針對消費者購物型態進行標籤分級，還可黑名單封鎖不良買家。全家「超級好賣」平台全方位升級，就是希望能解決小賣家的痛點。

為歡慶新平台上線，全家推出雙重優惠，第一重為8/31前常溫店到店運費優惠35元（原價60元）、冷凍店到店運費優惠99元（原價180元），不限資格及件數，每位賣家皆可享有；第二重購物金回饋活動，凡7/27至8/15累計寄件滿30件，可享有每件回饋7元全家購物金，寄越多、回饋越多。