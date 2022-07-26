長期電源供需報告終於出爐，但用電成長快速，引發外界擔憂供電吃緊。經濟部26日說明，長期電力供需報告是以平均成長的概念，考量經濟成長、重大投資等因素，所做的預測模式。但電力供需必然有相關偶發情況，因此有另規劃備用容量，以因應例如近期的極端炎熱及汽電共生減發且增用電力的問題。

日尖峰用電雖超越預期突破新高，但因日照佳、天氣炎熱時，光電表現同樣更佳，以7月22日為例，白天瞬時尖峰負載雖高達4,074.8萬瓩，但太陽光電最大時供電超過500萬瓩，已經是核二1號機容量五倍，使日間備轉容量率仍達到10.3％，維持綠燈。

至於為何近日超過電力負載預測，經濟部表示，主要因素有兩個，首先是氣溫異常炎熱，冷氣用電大幅增加。從台電資料來看，7月22日當日光是低壓用電，就比去年尖峰日（110年7月27日）增加高達69.4萬瓩。第二，則是國際燃料價格大幅高漲，導致民間汽電共生業者不僅減少發電，還增加向台電購電。再以22日當日為例，民間發電同樣較去年尖峰日減發105.2萬瓩，另外還多用台電的電12.5萬瓩，增加負載、減少備轉容量。若考量這兩種因素的差額，事實上與長期供需報告及近日超高負載的落差相去不遠。

另外經濟部補充，為因應再生能源時代來臨，強化夜尖峰供電能力，台電試辦調整時間電價鼓勵大用戶推動挪移製程，由供電資料顯示，已經有效抑低夜尖峰約50萬瓩，也因為製程挪移至太陽光電充沛的日間，則使日尖峰負載增加約40萬瓩，因為是試辦，所以尚不在原先的預測模型中，新的年度供需預測時則會就試辦結果納入預測公式考量。

經濟部表示，雖然日尖峰因炎熱大幅增加用電，導致突破歷史新高，但近來太陽光電裝置量已達8.8GW左右，於炎熱時的尖峰發電實績，都超過500萬瓩，是核二1號機容量5倍、核四1號機的3倍多。更凸顯若沒有努力建置光電，特定人士期待的重啟核四，也完全不足以因應電力需求大量增加的情況，才真的會造成缺電。

經濟部說明，本次資源報告已揭露未來電力規劃的方向，將以增強夜間尖峰供應能力為重點，依最新發布的長期電源開發方案，未來將加強夜間需求管理措施，例如時間電價尖峰時段挪移，以及需量反應措施調整等，同時新增燃氣機組預估2022～2028年間燃氣機組仍將淨增加1,697萬瓩（已扣除屆齡除役容量），再加上儲能及抽蓄、慣常水力的搭配使用，持續增加夜間供電能力。