美國能源資訊局（EIA）引述CEDIGAZ數據指出，美國在2022年上半成為全球最大液化天然氣（LNG）出口國，歸因於烏克蘭危機使美國向歐洲的供應大幅增加。

美國今年上半LNG出口量較去年上半提升12％，至每日112億立方英尺。LNG出口能力增加、價格走揚、尤其來自歐洲的需求，皆帶動LNG出口躍升。

過去幾年全球多國尋求能源多元化，減少使用污染較高的燃煤廠，對於LNG需求增加。然而興建LNG新設施動輒數年，美國預料至少到2024年才會大量新產能上線。