Omicron亞變異株BA.4、BA.5入侵各國，台灣昨也出現首起BA.5社區群聚感染。專家指出，台灣是少數BA.4、BA.5比例小於20％的國家，要等到比例達到50％，對社區才會有較大的影響，時間點約將落在8月15日到8月底之間，屆時可能會有流行，但單日確診數大概會在3萬左右，不會出現6月的大流行。

南部船廠近期出現首起BA.5社區群聚感染，台大醫院副院長高嘉宏表示，台灣接下來會碰到較大的挑戰，前南韓、新加坡、日本等都出現BA.4、BA.5疫情，台灣接下來也可能碰到另一波海嘯，必須避免讓南部的「星星之火」燎原。

台大公衛學院教授陳秀熙說，Omicron在無公衛措施介入下，1個人可以傳染12人，即便BA.4、BA.5的傳播力強，但全球的第3峰疫情，都沒有比過去的BA.1、BA.2這2峰來得高。目前BA.4、BA.5在全世界的佔比已達到約70％，台灣是少數BA.4、BA.5比例小於20％的國家。

由於國內追加劑施打率已破7成，加上有過BA.2的流行，自然感染具有一定比例，陳秀熙預估，未來BA.4、BA.5會出現小波疫情，但不會出現像6月的大流行。BA.4、BA.5從20％走到40％，大概需要26天左右，從40％到60％則需約11天，總共約37天。

他預估，台灣要等到BA.4、BA.5比例達到50％，對社區才會有較大的影響，時間點約將落在8月15日到8月底之間，在此之前，單日確診數可能會維持在1萬～2萬，BA.4、BA.5疫情升溫後，則會落在3萬左右。BA.4、BA.5跟BA.1、BA.2都一樣，傳播力強但大部分都是無症狀、輕症，對台灣來講不會造成太多嚴重病例。

陳秀熙認為，新冠肺炎不會從目前的地方流行轉為大流行，應將法定傳染病分類由第5類調降為第4類，以定點方式監測疫情、減少醫護因隔離影響人力調配的問題，讓醫療量能更有效地運用。他也呼籲高危險族群、慢性病及癌症患者積極接種第2次追加劑，減低BA.4、BA.5入侵後，染疫的重症風險。