現場停等紅燈的機車無辜受波及，機車騎士當場被重摔在地。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

暢飲2瓶啤酒後上路 女害停等紅燈騎士被撞摔

嘉義縣新港鄉菜公村嘉159線5.5公里處日前大中午發生車禍事故，林姓女子酒後上路，沒注意前方已轉紅燈，竟追撞前方停等紅燈的自小客，導致一旁機車騎士遭波及重摔在地，警方發現林女酒測值竟高達0.98MG／L，但她卻聲稱只喝了2瓶啤酒，事後已依公共危險罪將林女送辦， 並依法吊扣車牌2年。

民雄分局指出，23日中午12點30分，獲報新港鄉菜公村嘉159線5.5公里處車禍造成人員受傷，經行經車輛好心提供行車紀錄器，查出肇事林女疑似未注意前方路況，追撞前方停紅綠燈的小自客，自小客因撞擊力道太大，車子碰撞到一旁併排等紅燈的機車，導致騎士重摔跌坐在地。

警方對林女實施酒測，酒測值竟高達0.98MG／L，林女聲稱，稍早11點在北港地區和朋友小聚，約喝了2瓶啤酒，因貪圖一時方便，才會酒後心存僥倖開車上路，警方向林女說明，新制規定酒駕車輛或酒駕後拒測「車牌一律須吊扣2年」，林女聽得一臉茫然，此時才懊悔不已。

由於林女酒測值實在太高，警方對她只說了2瓶啤酒說法存疑，指一般要喝酒精濃度高的酒類，如高梁等至少半瓶，才可能達到0.98，不過個人體質也有關係。

民雄分局長黃維章表示，酒駕新制止上路，新法修正後依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕的車輛牌照一律吊扣2年，就算車主不知情也一樣要罰。另車主明知駕駛人酒駕而不禁止，比照酒駕初犯同罰鍰及吊扣車牌2年，再次持續提醒用路人應注意「開車不喝酒、喝酒不開車」，避免重罰。

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