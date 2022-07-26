5度參選台東縣長失敗的劉櫂豪，6度披戰袍挑戰縣長寶座，今天早上在接受名嘴訪問時表示，這次他的競選口號是「櫂豪新台東」，他強調，現在正是檢驗跟比較饒慶鈴這4年來施政成果的時刻，民間已經有一股「台東應該要更好」的聲音。

劉櫂豪今天在「新聞放鞭炮」節目中表示，這次參選提出來的口號是「櫂豪新台東」，2018年選民投票給饒慶鈴，這4年以來就是要檢驗跟比較的時刻，包括她提出的政見是否落實，跟前任縣長黃健庭做比較，饒似乎也沒有自己新的方向。

劉櫂豪指出，從數字上來看，黃健庭擔任縣長時，民眾給他蠻正面的評價，所以民眾也會去比較黃、饒之間是否有落差，比如黃健庭規畫「圖書館與游泳池共構」，但是饒上任之後就把泳池拆掉，只剩下圖書館。

他說，饒在2018年所做的承諾，及台東未來的方向等等，目前在民間已經有一股「台東應該要更好」的聲音，民間也有一些焦慮，距離投票還有4個月的時間，除了發表自己的政見以外，檢驗跟比較很重要。

劉櫂豪說，從數字上來看，台東年輕族群因工作關係外流是大的，饒這幾年都用東漂，我們應該要務實，不能用虛幻的口號，我們期待很多人來台東發展，但是現況是遷出比遷入多，當縣長就必須去面對此事實，從就業、居住等方面去解決，才有辦法讓台東更好。

劉櫂豪表示，台東的鄉親長久以來都支持國民黨，國民黨長久執政，但是像交通建設等基礎建設卻是落後幾十年，這是很弔詭的，反而是2000年中央政府輪替時，像花東鐵路電氣化才慢慢在改善，所以輪替是重要的，台東的聲音跟需求才會被重視。