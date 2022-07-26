據美國之音報導，美國總統拜登於美東時間25日請求國會迅速採取行動，把旨在加強美國計算機晶片產業和高科技研究的兩黨法案送交給他簽署。他說，半導體是「打造現代經濟的基礎」。

美國參議院原計畫在星期一夜晚進行關鍵的表決，將這項法案向前推進，但是，來自紐約州的民主黨人、參議院多數黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)宣佈東海岸的風暴打亂了幾位參議員的旅行計畫，他將表決推遲到星期二早晨。

該議案需要得到至少60名參議員的支持，才能突破程序上的障礙並送入本週最後通過的議程。如果法案過關，這將給予拜登一個標誌性的立法勝利。拜登行政當局說，為了保護美國的國家安全並幫助美國與中國更好地競爭，必須要通過這部法案。

這部議案為半導體產業提供大約520億美元的撥款和其它激勵措施，並為那些在美國建造晶片製造廠的公司提供25％的稅收抵免。支持者說，為了與其他投入上百億美元吸引製造商的國家競爭，通過這樣的法案是必要的。

新冠疫情凸顯了美國對海外半導體製造商的依賴。這些製造商提供用於汽車、電腦、家電和武器系統的晶片。拜登行政當局一直在警告議員們說，他們必須在8月休會之前採取行動，以確保各公司投資於美國的晶圓廠而不是在其他地方建廠。

感染了新冠病毒的拜登仍在恢復階段。他與行政當局成員和業界領袖以網路視訊連線形式舉行了圓桌會議，討論晶片法案。他說，半導體短缺是汽車成本上漲的主要驅動力，而汽車價格上漲是美國目前陷入到通貨膨脹的一個核心組成部分。

拜登說，美國依靠台灣生產多數的先進晶片，而中國也開始趕在美國前面行動，製造這些晶片。

拜登說：「美國發明瞭半導體。現在是把它帶回家的時候了。」美國商務部長雷蒙多對他說，晶片製造商正在最後敲定投資計畫，法案撥出的資金將是他們決策的重要因素。

「我們知道他們將會擴展，因為他們必須這樣做，以便滿足需求。問題不在這裡，」雷蒙多對拜登說。「問題在於：他們將在哪裡擴展？而我們希望他們、我們需要他們在美國這裡擴展。」

醫療器械製造商美敦力(Medtronic)以及康明斯公司(Cummins Inc.)和國防承包商洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)都向拜登力陳有必要通過這部法案。

製造柴油發動機的康明斯公司的董事長兼首席執行官湯姆·萊恩巴格(Tom Linebarger)說：「跟在座的其他人一樣，我們面臨供應鏈危機。我們無法得到我們需要的部件，半導體一直列在這份清單的榜首。」

萊恩巴格說，他們的公司目前向中間商支付是平常10倍的費用來獲取所需的電腦晶片。美國聯邦政府通過這部法案所進行的投資，將使製造商從「為與別人競爭時自己所處的位置扼腕嘆息真正轉向走上賽場，並幫助美國製造商競爭。」

根據美國國會預算辦公室(CBO)，總體來說，法案將在今後十年把美國的赤字增加大約790億美元。法案還將授權撥款2千億美元，在今後十年內推動美國的高科技研究。美國國會必須在未來的開支議案中批准這些資金，國會預算辦公室在其赤字預測中沒有包括進研究資金。

批評人士把這種開支比作「公司福利」，他們還表示，這筆錢應該花在更為優先的事項上，或者根本不該花。來自佛蒙特州的無黨派參議員伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)說，他沒有聽到人們說有必要幫助半導體產業。選民跟他談的問題有氣候變化、槍支安全、維護婦女墮胎權以及加強社會保障福利，等等。

桑德斯說：「我不記得有太多的人說：——我走遍了全國各地——伯尼，你要回去把工作完成，你要給那些利潤豐厚的公司、那些為首席執行官支付令人憤慨的報酬的公司幾百億、幾百億美元的公司福利。」

一旦參議院採取了行動，該議案接下來將送交眾議院。如果一些進步派眾議員加入桑德斯的行列而多數共和黨眾議員都基於財政方面的顧慮而持反對立場，這部法案在眾議院過關的機會將變小。不過，眾議院議長、來自加利福尼亞州的民主黨人裴洛西(Nancy Pelosi)說，她有信心認為法案將得到足夠的支持，在議員們8月休會離開華盛頓之前過關。