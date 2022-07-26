李亞萍談到老公余天身體狀況淚崩。（姚志平攝）

證實有中風跡象！談余天「憂女病情選舉勞累」 李亞萍曝最新病況

74歲余天昨（25日）傳出因中風住進台北榮總的消息，兒子余祥銓今（26日）證實昨下午2點接到父親的電話表示身體不舒服，便緊急陪伴他到院治療，「昨天完成核磁共振後，醫生證實他是小中風，左邊腦部有小血塊，雖不用開刀但需要住院觀察一周」；醫生及余祥銓皆表示好在余天病發當下有緊急送醫，否則後果不堪設想。

李亞萍稍早也在余天辦公室透露3天前余天就感覺身體不適，當時余天右眼不僅明顯浮腫還與左眼不平衡，有一高一低的差異，就連右手、右腳也都無力舉起，在她跟余祥銓的要求下，余天才到醫院接受治療，發現脖子後方血管栓塞，腦部也有血塊，目前在醫生的建議下服用凝血劑化掉血塊。

李亞萍（右）今淚崩透露女兒余苑綺病情惡化嚴重。（圖／本報系資料照片）

她哽咽表示余天近期因為二女兒余苑綺的病情及地方選舉而心力交瘁，而一提到余苑綺，李亞萍更是激動落淚，希望大家能替她集氣，「她因為營養不良，任何治療、化療方式都沒辦法進行，因為吸收不了，她現在大小腿比我們一般人的手臂還要細，就連站立都很吃力，必須要靠嗎啡舒緩疼痛。」她也透露現在余苑綺的狀況相當危急，癌細胞幾乎佈滿全身，她難過的說希望余苑綺能再有多一點的時間陪伴家人，尤其她的兩個小孩目前分別1歲、4歲，相當需要媽媽。

余苑綺直腸癌復發 余天.李亞萍難過落淚│中視新聞 20191022