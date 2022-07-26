國民黨新竹市長參選人林耕仁26日到竹科拜會台灣科學園區同業公會祕書長張致遠，林耕仁指出，今來請教竹科產業發展、科技治理運用、交通改善、員工托育等多項議題，並表示未來若當選也會邀請竹科及新竹市廠商，共同參與智慧城市發展。

張致遠投入半導體產業多年，長期扮演企業與政府的溝通角色，他認為要用宏觀的視野去看新竹縣市和竹科的合作，建議增加資訊教育，奠定基礎科技人才培育，讓市民與園區共榮。

林耕仁說，台灣是科技製造大國，但還不是科技應用大國，主張「落實科技應用從新竹開始」，未來城市治理將融入智慧科技，具體落實在市民各項生活中。

林耕仁表示，竹科園區分為半導體、光電、通訊、生物科技、精密機械等產業，科技製造研發廠商多以外銷為主，為台灣創造就業機會及外匯收入，但以外銷為主的竹科產業，在新產品開發後，需藉由在台灣的成功布建案例取得經驗，才有更好機會進軍國際市場。

因此，若未來竹市的建設能優先採用竹科及新竹市廠商的產品，不但對於竹科廠商拓展外銷有極大的助益，也同時可吸納其他潛在廠商來新竹市設立公司，創造就業。

林耕仁說，竹科的5G基地台、無線網路路由器、感應器（SENSOR）、數位攝影機（IP camera )、LED大型面板、物聯網（IOT）、智慧路燈、電腦週邊商品，都是智慧城市基礎建設的一部份，未來若當選也會邀請竹科及新竹市廠商，共同參與新竹市智慧城市發展。

林耕仁說，竹科橫跨新竹兩縣市的生活圈，未來擔任市長，將與新竹縣成立「縣市跨域治理平台」，針對竹科相關交通運輸改善及公共建設等議題進行意見整合，發揮1加1大於2的效果；同時與中央積極合作，以「簡政便民」的精神，減少行政流程對企業的負擔。

他也說，後疫情時代科技產業面臨契機和挑戰，科技應用也會愈趨廣泛，未來城市治理會與竹科密切合作，將智慧科技手段融入市政建設各領域，如建置大數據智慧交通系統優化道路管理，並將竹科視為戰略夥伴，共同推動智慧城市基礎建設。

由於竹科從業人員很多是育有下一代的年輕家庭，林耕仁也承諾，上任後會盤點閒置公有空間土地，打造公共臨時托育中心，目前規畫將建立每區至少3處臨托機構，讓育兒更加輕鬆便利。

另外，針對民調僅微幅領先對手，林耕仁則說，選舉民調起起伏伏，都會作為重要的參考，並以平常心看待，每天還是要努力繼續打拼爭取新竹市民的支持。

「總而言之，繼續拼就對了！」林耕仁說，比起民調他更關心數字背後市民的期待，先前也提出「舒適減壓、永續新竹」的施政藍圖，打造新竹成為安居樂業宜居城市，規畫有前瞻願景的美好未來。