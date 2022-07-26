饒舌歌手蛋頭BG8LOCC表演。（李奇叡攝）

＃BeAAArtChic舞團受邀演出。（李奇叡攝）

新北市政府在推廣街頭文化藝術上不遺餘力，規劃的第8處街舞空間落腳汐止，今（27）日正式啟用，現場邀來舞團以及饒舌歌手表演，展現熱情活力，副市長謝政達也說，今年底前還會完成第9處「FUN舞空間」，年輕朋友可以期待。

新北市文化局結合運動中心資源，打造的汐止國民運動中心「FUN舞空間」，融合汐止舊稱「水返腳」的地方文化特色以及街頭塗鴉藝術，展現活潑氛圍。啟用儀式在今天舉辦，新北市副市長謝政達、文化局局長龔雅雯、汐止國民運動中心崔自傑執行長，以及汐止國中、秀峰高中、永平高中、石碇高中、黎明技術學院等學生都到場參與，還邀來＃BeAAArtChic舞團、饒舌歌手蛋頭BG8LOCC等人現場表演，場面十分熱鬧。

謝政達表示，新北年內會完成9處FUN舞空間，除了和台北捷運公司、桃園機場捷運公司合作設置的捷運板橋站、十四張站以及泰山站場域，也包括整合運動中心資源打造的FUN舞空間，分別在三重、永和、汐止，上述場域近4年來累計超過10萬人次使用，而為了推廣全民街舞運動，市府也會安排免費推廣課程，邀請市民朋友到各處FUN舞空間，舞動活力。

文化局透露，除了打造9處FUN舞空間、開設免費街舞課程，也會持續協助街頭藝人申請登記、提供展演場地、活絡展演機會以及補助費用。目前已經累計超過2300多位街頭藝人完成登記，新北市目前共開放117處街頭藝術展演空間，超過250個展演點位。

龔雅雯說，市府預計於8月20日及21日，在板橋府中廣場及市民廣場舉辦2022「JUST FUN 新北」街頭文化節，屆時有「MADSTREET狂熱街頭」饒舌音樂大賽、「墨路行者國際塗鴉大賽」及「新北Fun街頭」街舞大賽等3大賽事，並集結行動雕像、馬戲、雜耍等各類型街頭藝人大匯演，現場也會展示2D塗鴉彩繪車，規劃塗鴉體驗及嘻哈市集，絕對會是今年暑假新北最大的街頭慶典活動。