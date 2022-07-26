萬安45號演習於25日落幕，北市府擴大舉辦，除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，首度採取「離車疏散」策略。台北市長柯文哲接受專訪表示，如果民進黨要喊抗中保台，那「拜託玩像一點好不好？每天叫叫叫」，萬安演習也不實際演習，不可以只有嘴巴喊，「我最氣就這樣，你真的喊抗中保台，那就裝像一點。」

柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，認為「台灣多久沒有真的防空演習」，並透露自己不高興的點是「你如果要『抗中保台』，拜託你玩像一點好不好？每次都義和團。」

柯文哲表示，「你（民進黨）真的喊『抗中保台』，那就裝像一點。」有議員在議會詢問，共機擾台為什麼要辦雙城論壇，「我就很想問他說，如果共機擾台，那是指控總統蔡英文、民進黨中央政府，沒辦法保衛我們的領空是不是？你們（民進黨）這樣吃香喝辣的又不能辦事，那你們是在幹什麼？不可以這樣。」

最後，柯文哲提及，要選總統的兩岸政策是「理性、務實、科學」，他知道台灣反中的氣氛，可是仍要務實處理，我對中國大陸佔總出口比重42.3％，每年出超逾1000億美金，且台灣也有超過37萬名陸配，何必在境內製造一大堆敵人，「不需要啦！要務實解決問題嘛。」