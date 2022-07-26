世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat宣布與ABB建立全球合作夥伴關係；導入ABB工業自動化和工業軟體的產業客戶，未來將能使用Red Hat業界領先的企業平台，及基於Red Hat Enterprise Linux的應用服務，更快速靈活地擴展業務。

Red Hat總裁暨執行長Matt Hicks表示，Red Hat 很高興能與 ABB 合作，緊密結合營運和資訊科技打造工業邊緣，攜手簡化從自動化到自主化的轉移過程，並利用開源技術滿足當前和未來的製造需求。在我們致力於打破 IT 和工廠間的屏障時，期望能持續突破創新，共譜奠基於開源的營運技術典範轉移。

ABB工業自動化事業部技術長Bernhard Eschermann表示，本次令人興奮的合作，展現出ABB致力與其他創新市場領導者結盟，來滿足客戶需求。我們將持續協助客戶於快速演變的數位環境中改善營運，提供整合工廠中IT和OT所需的工具，同時降低風險並提升效能。

收集、管理和分析工廠數據有助於企業提高營運效率，並滿足其對於安全、資安和生產力的需求，與ABB的工業自動化發展策略相符。本次合作將利用Red Hat OpenShift實現自動化軟體虛擬化及容器化，使用者將能更靈活地部署硬體，依需求進行最佳化；同時提供高效系統調度，於邊緣基於資料做出即時決策，傳送至雲端進一步處理。

以Red Hat Enterprise Linux為基礎的Red Hat OpenShift是業界領先的企業級Kubernetes平台，為ABB提供從適用於小型單節點系統，到工業邊緣擴展型超融合叢集的單一應用程式平台，能簡化ABB客戶開發及管理流程。