在經濟部工業局支持下，工研院攜手米斯全媒體影棚、聚積科技（3527），推出全臺首座，採用小間距微型LED曲面背景屏的「電影級XR虛擬影棚」。這座虛擬攝影棚最大特點在於內部建置間距1.875mm的小間距LED巨型背景屏，以具備1200~1500nits以上亮度，及媲美8K畫質與4K高動態範圍的特色，能快速置換虛擬場景，打造如《蝙蝠俠The Batman》同規格的拍攝方式，提升視覺細緻度與現場拍攝效率。三方的合作，串聯了研發、技術與場域，即起對外營運後，可望為電影文創產業創造全方位視覺化臨場體驗，協助臺灣產業數位轉型，搶攻全球虛實整合的虛擬影棚市場。

根據TrendForce最新研究，2021年全球LED大型拼接顯示牆市場規模將達到63.51億美元，年增14.9％，預計2025年增長至120.17億美元。經濟部工業局在去年展開「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」，整合多元產業的創新先進顯示技術，加速驗證並在實際場域落地應用，以完善智慧顯示產業供應鏈永續發展。工研院、聚積與米斯公司的合作，結合微型LED技術、創新智慧顯示技術輔導服務與應用場域，推出全國首座電影級的小間距微型LED曲面背景屏XR虛擬影棚，不但可以滿足影視製作、商業廣告、電視廣播、網路直播等多元分眾的市場需求，更為影視產業打造高品質的創新應用。

工研院電光系統所所長張世杰指出，新冠疫情帶動龐大的非接觸商機，也加速企業數位轉型腳步，目前延展實境（Extended reality；XR）是當今最新的非接觸科技，虛實整合表現方式，能為消費者帶來更身歷其境式的沉浸式互動感官新體驗，因此成為許多業者極力搶攻的新藍海。工研院多年前就持續研發微型LED技術，如今已擁有深厚的研發實力、獨特智財能量及高精密試製產線，更積極協助產業加速創新技術落地。在經濟部工業局「智慧顯示跨域合作計畫」支持下，工研院團隊以micro-LED巨量轉移與檢測兩大關鍵技術，藉著工研院的「試製平台」，促成聚積科技提升顯示模組質量與系統試製，更建置出全國最大巨型曲面微型LED顯示器，以更順暢的畫面效能與高細緻視覺體驗，攜手產業在虛擬拍攝的創新應用，為影視產業揭開新時代序幕。