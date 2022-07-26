台灣民眾黨日前推出競選歌曲〈逗陣走〉不過網紅四叉貓（劉宇）點出，歌曲MV使用了2020年同志遊行畫面，直指當年民眾黨根本沒有報名，而MV中一名與立委賴香伶擁抱男子也留言請求下架，表明不想為民眾黨背書，賴香伶今也回應了。

賴香伶表示，她在社運時期或在台北市府的時候，就常接觸相關團體，有處理過糾紛或是推動修法，她表示，在宣傳上沒有要刻意的去蹭所謂的進步價值、進步城市或是讓民眾黨有這個光環。

賴香伶說，劉宇拿圖說我們要去「蹭」，這樣說法不夠完整且失真，她在任內時對同志議題是持續有在關注跟推動的。賴香伶認為，劉宇是在用廉價式的圖示抹黑民眾黨，是要做自己的宣傳跟渲染，但事實上他們都尊重性別多元、不容隨意的踐踏，期盼不要淪落為看圖說故事，用去脈絡化的方式抹黑一個政黨，這是她不樂見的。

至於競選歌曲部分，賴香伶表示尊重文宣部主任許甫，他過去也是媒體人，相信他知道怎麼處裡。而若當事人已經說不想出現在畫面中，那就必須尊重當事人的意願，這點不用考慮；但她再次強調，自己過去多次參與社運，在活動現場有比較熟的人、有比較親切的互動都是自然的，不是刻意要去蹭，賴香伶認為，被說在蹭對她和民眾黨都不公平。