民進黨中和議員參選人張嘉玲為服務選民，自即日起與立委江永昌合作，將原本每周六上午10到12點免費法律服務，新增到每週二、四晚間7到9點，提供選民更方便的法律諮詢服務。

張嘉玲指出，這次力邀知名律師群包括杜孟真、張育瑄、許瓊之等3大美女律師，另外還包括學有專精的楊喬閔、陳俊翔、陳怡榮、林易徵、丘信德、賴柏豪等，都是專精各領域的翹楚。

市民朋友如果有遇到法律相關的疑難雜症，可以來電預約專業法律協助，諮詢地點為，新北市中和區中和路245號，電話（02）22480848。