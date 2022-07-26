桃園市桃園區慈文路26日早上1民宅發生火警，4樓住家客廳及臥室的裝潢、家具及家電起火燃燒，所幸無人傷亡受困，火勢在10時34分撲滅。
桃園市消防局表示，26日10時6分獲報，桃園市桃園區慈文路發生火警，桃園消防分隊獲報前往，現場無危險物品，燃燒4樓住家客廳及臥室的裝潢、家具及家電，燃燒面積25平方公尺，無人員受傷受困。消防局派遣消防人員41名、消防車15輛、救護車2輛，火勢在10時34分撲滅。
桃園市桃園區慈文路26日早上1民宅發生火警，4樓住家客廳及臥室的裝潢、家具及家電起火燃燒，所幸無人傷亡受困，火勢在10時34分撲滅。
桃園市消防局表示，26日10時6分獲報，桃園市桃園區慈文路發生火警，桃園消防分隊獲報前往，現場無危險物品，燃燒4樓住家客廳及臥室的裝潢、家具及家電，燃燒面積25平方公尺，無人員受傷受困。消防局派遣消防人員41名、消防車15輛、救護車2輛，火勢在10時34分撲滅。
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