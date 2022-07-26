經濟部近日發布最新的《電力資源供需報告》，指出台灣去年用電呈現爆炸性增長，主要原因是來自產業擴張所帶來的用電需求飆漲。綠色和平建議用電大戶伸出援手，自發綠電來為台灣分憂。

《電力資源供需報告》中指出去年台灣整體用電量增幅達到4.5％，比年初淨零路徑預估的成長量還要高出近2倍。若單看工業用電的成長率更是來到驚人的7.1％，若照此趨勢，到了2028年，工業用電的佔比將會達到史無前例的68％，達3850億度。然而從同一份報告中所提及的台電既有電源開發計劃來看，未來四年正要面臨大量燃煤機組除役，即使台電計劃一切順利，最多也僅能增加1000多億度，無濟於事。

綠色和平氣候與能源專案主任洪昇邦表示，「光憑台電一己之力，屆時連要停跳電的事故危機不繼續惡化，都是艱難至極的挑戰」，建議工業用戶要自建綠電，至少將未來5年，每年新增的用電量轉為自建綠電供應，避免增加台電的發電負擔，才可避免排擠民生用電需求，以免民眾在高溫下面對跳電之苦。

台灣政府在電力短缺下，卻只懂在公共場所、網路平台增加宣導民眾節約能源的告示，然而，綠色和平認為這是杯水車薪，因為住宅用電只占全台用電量19％左右，節能宣導所起的成效有限，可見工業用電才是缺電根本，宣導民眾節約能源是治標不治本。

綠色和平建議台電及經濟部必須為極端高溫做好準備，引導全台工業用戶自發綠電，加速企業的太陽能投資，目標未來5年內的7％工業用電增長由企業自發太陽能消納，保障全台民眾用電在氣候變遷的高溫下供電無恙。