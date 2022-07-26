美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出可能在8月訪台。

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能在8月訪台，《紐約時報》（New York Times）報導，美國政府正在密切關注中國大陸任何封鎖台灣海峽的舉動，官員們愈來愈擔心北京可能對台灣採取行動，並且更希望裴洛西取消訪台計畫。另外官員也透露，如果解放軍軍機真的伴飛裴洛西的專機、甚至阻撓降落，屆時將被視為「嚴重升級」。

《紐約時報》25日報導，今年夏天拜登政府對於大陸有關台灣的言詞及行動愈來愈感到擔憂，部分官員甚至擔心北京可能在未來一年半內進一步對台灣採取行動，包括可能試圖切斷所有或部分進入台灣海峽的途徑。

近日拜登政府內部的擔憂愈來愈濃厚，美國官員說，政府正悄悄地試圖勸阻裴洛西訪台。

美國官員認為，時值大陸國家主席習近平及共產黨高層正準備一場重要的政治會議，裴洛西此行可能面臨更大的衝突及誤判風險。

北京6月才稱台灣海峽並非國際水域，更主張大陸對台灣海峽「享有主權、主權權利和管轄權」，報導指出，美國官員不知道北京是否打算實施這樣的主張。曾經訪台、與拜登關係密切的美國參議員昆斯（Chris Coons）表示，許多人都在關注中國大陸、解放軍、習近平在烏克蘭戰爭中學到了什麼，其中一種想法是，北京學到了在台灣有時間增強防禦前提早、強硬進行，他說可能會走向「更早一點的對抗」，比較像是擠壓，而非入侵。

美國官員說，沒有注意到任何明確情資指向北京高層已決定很快對台灣採取行動，不過華府內外的分析人士都在研究，確定何時是北京對台灣及美國採取更大膽行動的最佳時機。

針對裴洛西傳出訪台，大陸外交部發言人趙立堅25日證實，確實對裴洛西可能訪台提出更強烈的警告，他強調，如果美方一意孤行，大陸必將採取堅定有力措施，屆時一切嚴重後果應由美方負責。

《紐時》指出，美國官員說儘管北京怒火升溫，裴洛西出訪的計畫仍持續進行。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，中國大陸祭出警告。

如果裴洛西確定出訪，屆時有可能搭乘美軍軍機，部分專家擔心解放軍可能派出軍機伴飛，甚至阻止美軍機降落，匿名美國官員說，儘管發生這種情形的可能性不大，但卻是合理的擔憂，屆時這類舉錯將被華府視為「嚴重升級」。

中國大陸即將在秋天舉行第20次全國代表大會，8月共產黨高層將先召開北戴河會議，前美國國務院高階官員謝淑麗（Susan L. Shirk）指出，大陸現在的內部政治局勢非常緊張，她說裴洛西出訪的風險是，被習近平在內等視為對他領導能力的羞辱，而他因而採取輕率舉動來展現能力，她說不能只是冀望習近平謹慎行事，「比起爆發戰爭的風險，最好延後。」

報導指出，五角大廈及白宮官員正與裴洛西辦公室討論此行的政治環境及可能風險，不過官員說，最終仍將由裴洛西來決定。