高雄1名16歲少年，因不愛讀書成為臉書某知名情色社團的「大神」，在該社團內散佈上萬筆情色影片，少年爸爸在警方登門逮人，得時兒子到處散佈情色影片時，氣得差點在警局和兒子大打出手，最終在員警的勸和下，父子倆才冷靜下來面對少年的法律問題。

小志(化名)是一名16歲的少年，因為對讀書沒興趣，國中畢業後就不再升學，父親經常唸他不讀書、又不學一技之長去工作，因此與父親關係不睦，時有衝突。小志就沉浸在自己的網路世界中，直到警方找上門，家人才知道，他竟是FB某私密社團的風雲人物，此FB社團成員多達數萬人，經常交流大量裸露私密影像，小志就上傳了超過上萬筆的性私密影像供人觀覽，被社員奉為「大神」。

父親帶小志到警局作筆錄，小志才驚覺代誌大條，自己本來以為只是上傳分享影片沒什麼大不了的，沒想到竟會面臨嚴重的刑責，更害怕原本就看他不順眼的父親這下不氣炸才怪！小志表示，自己不愛讀書導致父親責罵，越被罵就越不想讀，偶然間加入FB社團，跟其他成員一樣上傳私密影片，當上傳越多時就得到越多網友的吹捧，覺得自己真是「大神」，在虛榮心作祟之下而沉溺其中無法自拔。

剛開始小志父親到警局時父子倆差點當場大打出手，經過承辦員警多次苦心開導，父子間才終於敞開心房；父親聽到了小志的心聲，小志也體會到父親願意陪他到警局、面對後續的司法流程，其實還是很關心他的，並沒有放棄他，兩人之間的緊張關係緩和下來，不再劍拔弩張。

藉由此次的事件教訓，小志學到在網路世界要謹言慎行，凡走過必留下痕跡。而中斷已久的課業，也在家長與警方持續的追蹤輔導下，點燃了小志回歸校園的契機，隨著父子關係的改善，小志終於願意跳脫虛幻的網路世界，靜下心考慮自己的未來走入校園。

高雄市婦幼警察隊表示，小志持有、散布性私密影片的行為觸犯兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害風化等罪，最高可處三年以下有期徒刑。現今網路社群媒體發達、資訊傳播快速，小志的故事也可能發生在我們周遭，轉發分享任何影片、圖片時不可不慎，家長們也需多關心孩子們使用3C產品的情形，教導孩子不拍攝也不轉傳性私密影像，以免觸法而不自知。