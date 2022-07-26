富岡鐵道藝術節期間，欲前往湖口、新屋與大坡方向的民眾，警方規畫替代路線。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區2022富岡鐵道藝術節將於28日登場，預估富岡火車站與周邊街區將湧入大量遊客，楊梅警分局規畫交通管制，成功路、中正路、信義街、富源街及中華街等部分路段於29至31日將雙向封閉，大車也需改道，提醒民眾注意。

楊梅警分局長洪志朋表示，往年富岡鐵道藝術節都吸引相當多人潮，今年也有許多適合親子一同參與的活動，為求活動期間順利圓滿，警方結合義交落實各項交通疏導管制與為民服務勤務。

富岡鐵道藝術節期間，自行開車的民眾可於民富路三段右轉富豐北路，再左轉民生街，直行進新明街前往富岡集義祠停車場，或停在富豐北路、民生街與員德路等路段，離開時可從新明街直行民生街，右轉富豐北路再左轉民富路三段，但要注意集義祠於8月6至7日不開放停車。

封路部分，成功路、中正路、信義街、富源街及中華街等部分路段於29至31日實施雙向封閉管制，大型車輛請於民富路三段與富豐北路口改道行駛，若欲前往新屋可右轉富豐北路，再右轉民生街前往；欲往大坡可右轉富豐北路，再左轉民生街接中正路前往；往湖口的車輛，可左轉富豐南路，再左轉新明街前往，避免造成市區車流堵塞。

警方也提醒，開車遊客應遵守警察與義交指揮，勿違停或併排停車，影響車輛通行與交通安全，各路口皆有編排警、民力指揮引導，請大型車輛配合提前改道，也建議遊客可多搭乘火車，迅速又方便。