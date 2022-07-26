國民黨高雄市長參選人柯志恩確診後，結束7＋7隔離期後，今（26）日一大早現身高雄市文化中心，與晨運民眾打招呼，獲得熱情回應。（柯宗緯攝）

葉匡時在臉書自爆，摔車骨折，必須休養2、3個月。（柯宗緯翻攝）

柯志恩今早結束完文化中心行程後，旋即拜訪高雄市唐氏症歡喜協會，與唐氏症者韻律共舞、製作手工蛋捲，並關心唐寶寶發展困境及其需求。（柯宗緯翻攝）

柯志恩今早結束完文化中心行程後，旋即拜訪高雄市唐氏症歡喜協會，與唐氏症者韻律共舞、製作手工蛋捲，並關心唐寶寶發展困境及其需求。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩確診後，結束7＋7隔離期後，今（26）日一大早現身高雄市文化中心，與晨運民眾打招呼，獲得熱情回應。不過，針對競選總部主委、前高雄市副市長葉匡時騎單車摔傷骨折，恐休養2、3個月，柯志恩直說，葉匡時用腦袋瓜運籌帷幄，對輔選一點影響都沒有。

60歲的柯志恩今早身穿印有競選口號「一起拚好日子」的白T，以及牛仔褲、白色休閒鞋，打扮相當年輕，現身文化中心，由4名年輕團隊夥伴陪同，發放面紙文宣給晨運民眾。

柯志恩本身有晨運習慣，平常就愛慢跑，因此保養相當不錯，不少民眾今好奇問柯志恩「是本人嗎？怎麼這麼年輕」、「看起來像30幾歲」，柯志恩笑說，「我有168公分，但不年輕了，兒子快30歲了」，她沿途向民眾自我介紹、打招呼。

柯志恩提到，今天是解隔離後的第一天，6點多就來文化中心報到，過去常來高師大演講，對附近還算熟，很高興看到很多群眾，在運動之暇，對自己展現熱誠，她也希望未來每一天早上，都到高雄人潮聚集的地方，展現誠意、介紹自己。

至於是否跑的完38個行政區，柯志恩說，那是一定的，但目前還是以市區人潮聚集的地方，當作早餐拜會，但每一區的角落都會走到。

此外，葉匡時在臉書自爆，PPP協會北進武嶺騎車團第三天，不慎在快到大禹嶺路上摔車，被送到榮總埔里分院，診斷是左肩鎖骨末端骨折，接著回台北，直接入住台大醫院，已完成手術，但需休養2、3個月可完全康復，「等我康復後，我一定要再騎一次，完成北進武嶺心願」。

外界關心葉匡時出意外，是否影響選戰布局？柯志恩直說，葉副平常活動力很強，已向他表達關切之意，他是用腦袋瓜運籌帷幄，即使臂膀受傷，但對輔選不會造成影響。

柯志恩今早結束完文化中心行程後，旋即拜訪高雄市唐氏症歡喜協會，與唐氏症者韻律共舞、製作手工蛋捲，並關心唐寶寶發展困境及其需求。下午則將從鼓山搭渡輪往旗津，展開掃街、拜廟等行程。