現年64歲的好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone），出道時便以精緻五官與一頭金髮而受到矚目，昔日以情慾驚悚片《第六感追緝令》紅遍全球，奠定性感女神的地位。而經常透過社群媒體與粉絲分享生活的她，近日曬出在自家泳池「上空」曬太陽的照片，火辣的身材令網友全看傻眼。

莎朗史東日前在IG上PO出一張，與家人於自家泳池旁曬太陽的照片，而照片中只見莎朗史東上半身疑似什麼都沒穿，只用一條綠色的浴巾披在肩膀上，下半身則穿著綠底黑點的丁字褲，臉部朝上的仰天大笑，而鏡頭由下往上拍的邪惡角度，不僅將她一雙美腿顯得更下修長，渾圓的南半球曲線也一覽無遺，凹凸有致的身材也似乎看不出來已年過半百，令網友看了忍不住暴動，紛紛留言「身材太好了」、「果然還是性感女神」、「身材到底為什麼能這麼完美」、「這身材太不科學」、「我年紀只有她一半但身材比她慘」、「太誇張了」意外引起熱烈討論。

事實上，莎朗史東近幾年雖沒有再推出新作品，但仍是各大影展的常客，也不斷用自身的影響力去啟發更多的人。不久前，莎朗史東為了幫助紐西蘭拉丁舞者佩塔摩嘉卓（Peta Murgatroyd）走出流產陰影，揭露自己除了過去曾9度流掉孩子外，還曾在懷孕5半月時花36個小時引產將死胎取出，讓她人生幾乎跌入谷底，花了很長一段時間才走出傷痛，因此十分理解對方的感受。

另外，莎朗史東過去也曾在回憶錄中透露，自己幼年時曾遭外公性侵，外婆還不阻止，讓她身心受創，即使長大後成為當紅明星，也不斷經歷流產、離婚等各種痛苦，如今莎朗史東雖單身也沒生子，但她還是發揮大愛領養3名子女，細心照顧，讓不少人對她的相當佩服。