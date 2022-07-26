王姓兄弟長期不睦，弟弟竟趁哥哥躺在沙發看電視時，拿啞鈴砸破哥哥的頭，還拿刀直接插向頸部、再刻意拔刀讓哥哥噴血慘死，犯案後還冷血伴屍7天，通知友人報警，高雄地檢署偵結後，依殺人、妨害公務等罪將王男起訴。

王姓兄弟兩人原本和父親同居在前鎮區南衙路一處房屋內，感情長期已不睦。去年父親過世，王男認為父親生前臥病在床、哥哥照顧不周才導致父親過世，兩人的嫌隙更深，也更常起衝突。

今年4月18日下午，王男下樓看見哥哥躺在沙發上看電視，兩人又大吵。王男盛怒之下，氣急敗壞地回到2樓房間、抓起藍波刀插在腰間，一手還拿6公斤重的啞鈴，準備下樓興師問罪。

王男看哥哥一副悠哉樣很不順眼，直接拿啞鈴朝哥哥砸去，哥哥來不及閃躲，啞鈴不偏不倚砸中前額頭，前額當場開放性骨折、血流滿面。哥哥痛到翻滾在地，頻頻向王男表示頭好暈，不斷求饒。

但王男這次根本殺紅眼，眼見哥哥還在掙扎，竟抽出腰間的大刀，直接插進哥哥左頸，一刀截斷頸動脈，還故意把刀抽出，讓哥哥當場噴血慘死。

犯案後，王男直接拿一件棉被蓋住遺體，當沒發生過任何事一樣照常生活。7天後，遺體不耐酷暑腐敗發臭，整個家裡都是屍臭味，王男擔心東窗事發，便逃離住處。他還傳簡訊通知李姓友人幫忙報警，事情才曝光。

「對不起，我剛剛…」王男逃亡3天後，28日遭鎖定出現在旗津風車公園，警方出動多名人力前往圍捕，雙方一度爆發拉扯，王男先以凶刀作勢自戕，還趁機劃傷警員手臂，最終仍被警制伏帶回。王男坦承行凶，否認襲警，高雄地檢署偵查後將他依殺人、妨害公務等罪起訴。