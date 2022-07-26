華隆翁家經營國華人壽期間超貸造成鉅額損失，翁家四兄弟，翁大銘、翁一銘死亡，翁德銘及翁有銘逃亡，四兄弟無人須為掏空負刑責；國華人壽提民事求償部分，台灣高等法院判決翁德銘須賠償5億4144萬多元，翁有銘須賠償1億7778萬多元，可上訴。

1997年8月間，翁大銘是國華人壽公司、欣華昌公司、嘉新畜產公司實質負責人，翁德銘是國華人壽公司董事，翁有銘是嘉新畜產公司實質負責人，為貸款供翁大銘、華隆公司使用，以欣華昌公司為借款人、翁大銘與欣華昌公司董事長為連帶係證人。

他們另以嘉新畜產公司為借款人、翁大銘與嘉新畜產公司董事長為連帶保證人及高山頂段房地為擔保，各向國華人壽公司申請貸款3億8000萬元，但當時擔保物之價值，扣除土地增值稅及第1順位抵押權價值後，幾無殘值可供擔保。

翁大銘指示國華人壽公司之員工做出鑑價報告，不實高估價格，與翁有銘、翁德銘等人，提交授信審議小組審核及董事會決議後，就欣華昌貸款案放款2億2000萬元及1億6000萬元，就嘉新畜產放款3億8000萬元，後來再核准各增貸5000萬元，之後未還款成為呆債。

國華人壽就欣華昌公司貸款案求償部分，高院判決翁有銘及翁德銘賠償1億2778萬多元，翁大銘的遺產繼承人連帶賠償；嘉新畜產公司貸款部分，翁有銘判賠5000萬元、翁德銘判賠4億1366萬多元，翁大銘的遺產繼承人連帶賠償，全案可上訴。