香港公務員辭職潮持續，據港媒報導，上年度共有3734人辭職，較前一年度大增一倍，辭職率達2.1％，為香港回歸後新高。分析認為，辭職主因包括公務員薪資待遇不及私營市場、工作壓力增加和政治因素等；也可能因移民潮導致整體人力市場短缺，私人企業與公部門互相搶人。

香港《明報》報導，據港府公務員事務局數據，上年度（2021／22年度）有1萬487名公務員離職，其中3734人辭職。以港府公布2021年3月有17.8萬名公務員作為基礎計算，辭職率達2.1％，是香港回歸後最高。

當局此前表示，上年度首三季有2809人辭職，代表單是第四季（今年1至3月）已有近千人辭職。

政務職系方面，上年度有44人離職，其中逾七成、共32人屬於辭職，是近5個年度新高。按政務職系編制約750人計算，辭職率約4.3％，較整體公務員辭職率高一倍。

政務職系出身的香港保安局前局長葉劉淑儀認為，近年政務官面對的政治環境惡劣，包括立法會施加頗大壓力，當公營機構或私人市場的薪資更可觀，便令不少政務官轉業。

香港公務員總工會主席馮傳宗認為，公務員在工作市場吸引力漸降，公務員經常受到不合理批評，早前加薪爭議反映出獲得合理報酬有困難。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，現今公務員入職薪資不比私人市場高，加上公務員薪資升幅較慢，致招聘吸引力下降。

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀則認為，主要問題是移民潮導致整體人力市場短缺，結果要互相搶人。對於公職吸引力降，她認為經歷社會事件，部分年輕人對政府不滿，選擇辭職離開政府或不投考公務員。