民眾黨主席柯文哲日前接受網路專訪談及桃園市、新竹市的民眾黨參選人賴香伶、高虹安，柯文哲直言，賴香伶不會贏，是她是兩黨最害怕的局面，決定誰會落選。而高虹安柯則相當看好，稱「獅子是從小獅子變成大獅子」，稱高資質很好。

柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，表示賴香伶過去沒有耕耘，但是賴香伶最可怕的地方是

他決定誰落選，拉到誰的票，誰就落選，這對國、民兩黨來講叫投鼠忌器，柯也坦言，她不會贏，但是她是兩黨，最害怕的局面。不過也希望能努力，為民眾黨爭取桃園議員席次。

而高虹安柯文哲相當看好，並笑稱高可以在郭台銘以及自己身邊存活下來，可以搞定兩個很難搞的長官，代表他很有抗壓性，能力好，而柯爸柯媽也都很喜歡高虹安，會全力支持，柯文哲總結，民眾黨在台北市跟新竹市，這兩個地方是有信心，但是選舉沒有到最後一秒，誰知道，「所以盡人事，聽天命，心存善念，盡力而為。」