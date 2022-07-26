鍾欣凌（左起）向曾國城、巴鈺爆料主持內幕，讓現場笑聲不斷。（衛視中文台提供）

鍾欣凌（左）透露李玉璽必須硬背一長串的台詞。（衛視中文台提供）

李玉璽（右起）、鍾欣凌、巴鈺、宇珊、曾國城、徐瑋吟、張立東分享搭檔合作的趣事。（衛視中文台提供）

鍾欣凌與李玉璽日前為宣傳衛視《鴻門家宴 婆媳廚房》到《一袋女王》錄影，與另一對搭檔徐瑋吟、張立東，在節目上分享合作趣事與種種內幕；鍾欣凌說節目中李玉璽得唸出一長串而且要一字不漏的超硬台詞，她曾經幫忙跟製作單位要求大字報，卻被怕影響競賽節目公平性回絕，所以每次李玉璽只要NG超過三次，得面對現場近百人等他一個人的巨大壓力時，總讓鍾欣凌緊張到不敢看他眼睛，直說「完了！完了！」李玉璽現場就重現一段10秒不斷氣的台詞，讓巴鈺聽完直呼：「這台詞真的超硬的耶」。

全新一季《鴻門家宴 婆媳廚房》由鍾欣凌與李玉璽再次搭檔合作，李玉璽笑說一開始接到主持邀約的時候，沒有主持經驗的他趕緊找「師父」張立東求救，讓一旁的張立東驕傲表示如今節目推出全新一季，自己算是有點功勞，鍾欣凌卻不太認同這說法，直接吐槽李玉璽是不是沒朋友了，反應快的李玉璽立刻補充說：「所以新的一季就找城哥了」，透露曾通話跟曾國城請教，做了很多筆記獲益良多，讓曾國城聽了頗為自豪，在「類徒弟」李玉璽面前秀了一手主持接話技巧，「你找了張立東，就有了全新一季，但找了我之後，就有機會拿金鐘獎了」，讓全場鼓掌大讚。雖然被其他人吐槽找張立東是「請鬼拿藥單」，但李玉璽說張立東的確幫他找到在節目裡的定位，就是不要假會、當好料理小白、討姊姊歡心。

鍾欣凌說當她聽到主持人除了Ella還有李玉璽時，當下心裡第一反應就是「完蛋了」，鍾欣凌說因為《鴻門家宴 婆媳廚房》現場光攝影機就20台，所有工作人員加起來約百位，是高規格的大型節目製作，李玉璽除了要熟記所有參賽者家庭資料，還要背一長串且一字不漏的超硬台詞，鍾欣凌表示曾經有跟製作單位溝通能否提供大字報，但因為製作單位怕一但現場有大字報，參賽者就會提前知道競賽規則、指定食材及當集比賽內容，喪失競賽節目的公平性跟精彩，所以只能請李玉璽努力背。

鍾欣凌說一想到毫無主持經驗的他，要在一百個工作人員注視下唸出一長串無法出錯的台詞，就讓身為演員的她知道只要NG多次，心魔就會出現，冷汗直流表現得更不好，所以每當李玉璽NG三次以上，鍾欣凌就也跟著緊張到不敢看他眼睛，只能在心裡默默為他祈禱希望能順利完成，巴鈺感性的說「原來完蛋了是擔心李玉璽」，沒想到鍾欣凌卻開玩笑說：「當然也是擔心節目」，讓眾人笑翻。

張立東跟徐瑋吟幾乎同時間而且同節目出道，兩人可以說是熟到不行，所以當兩人知道要一起合作主持時，徐瑋吟擔心如果張立東在節目上使出「撩妹」技巧，要怎麼回應才不會尷尬。曾國城好奇兩人到底是怎麼個熟法，徐瑋吟表示她常和朋友去張立東家烤肉、聚會，她甚至自爆曾在張立東家洗澡過，她說有次一群人出去玩，一車四人，前面兩個已經下車，接著就是到張立東家，就在張立東跟徐瑋吟說再見要關車門的時候，徐瑋吟突然說想上去張立東家一下，讓張立東當下還有點會錯意，等上樓後徐瑋吟才說因為她跟媽媽說當天是正常聚會，所以要跟他借浴室洗澡，把性感「戰服」換回正常服裝，以免回家被媽媽發現，張立東笑說：「她只是把我家當轉運站」。

張立東也抱怨跟徐瑋吟一起出外景沒有一次不下雨，最誇張的是有一次氣象顯示100％不會下雨，沒想到兩人插秧插到一半，徐瑋吟才剛稱讚天氣真好，話講完不到3分鐘就突然一陣大雨，頓時把所有人淋成落湯雞。還有一次，兩人去花蓮幫牛配種，徐瑋吟拿著授精管幫母牛人工受孕，農場工作人員已經先幫母牛通腸，就等徐瑋吟動作，徐瑋吟要動作時因為母牛還在排泄，嚇得只想快點完成任務，沒想到管子一拔出來，一坨屎直朝一旁的張立東臉上而去，讓張立東氣得說：「她帶賽害我吃到屎(台語)」。本集將7月27(三)晚上10點衛視中文台播出。