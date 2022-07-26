衛福部台北醫院今天上午舉行50周年院慶暨放射治療中心啟用典禮，行政院長蘇貞昌應邀出席，他感謝前行政院長賴清德的核定及在地立委的推動下，才有這筆40多億的預算，興建這棟地上16層、地下4層的放射治療中心，另外他也肯定台北醫院在疫情期間，所有醫護一路以來的努力，更以大家都是「超級國民」呼籲，大家不分中央地方，一起維護台灣，讓台灣更安全更美麗。

除了蘇貞昌之外，新任衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝、新北市衛生局長陳潤秋以及立委吳秉叡、蘇巧慧、羅致政及多位地方民代都一同出席，蘇貞昌致詞時表示，台北醫院成立50年，而在20年前SARS肆虐時，便是他擔任台北縣長時期，當時部北就一肩扛起照顧台北縣民的責任。

蘇貞昌說，當時北市、北縣的資源是合併計算，但大多集中在北市，因為自己生在貧窮長在偏鄉，所以深知不足的痛苦，因此在任內興建括板橋國泰醫院、中和雙和醫院、金山醫院、新店慈濟醫院、永和耕莘醫院等醫院，讓當時的台北縣醫療資源大幅提升，而自己也是建最多醫院的縣長。

蘇更表示，在擔任行政院長後，知道部立醫院是衛福部最有力的部隊，在疫情期間，部北不只不只照顧大新莊地區、鄰近的板橋區，也照顧桃園國際機場、松山機場、好幾個集中檢疫所，也擔負起35萬6千人施打疫苗、25萬3千人進行PCR篩檢等任務。

對於台北醫院的貢獻，蘇貞昌除了表達感謝之為，他也提及自己戶籍在新莊，深知部北增加醫療量能的需求，如今放射治療中心成立，除了在地立委的爭取核定外，也仰賴時任行政院長賴清德的大筆一揮，所以他今天也承諾，未來中央的預算增加無上限，要提供該院最先進、最完整的設備。

台北醫院院長鄭舜平表示，部北不論在長照、早療、一般醫療項目都已臻成熟，如今再設立放射治療中心，整合各科別醫療團隊的資源提供服務，也引進醫學中心同款設備，能夠減少患者不適、縮短醫療時間，幫助更多癌症患者的治療效果及生活品質。