年底新北市長大選引發關注。近期一份民調顯示，現任市長侯友宜獲得超過56.1%的看好度，遠勝民進黨參選人林佳龍數25.3個百分點；侯的施政滿意度甚至高達73.3%。媒體人韋安則表示，此結果最緊張的應該是侯，因為侯的民調實在太穩固，屆時侯的支持者一定以為會「穩贏」，而都不出來投票。

《中國時報》昨日（25）報導指出，林佳龍當日上午前往台北市拍攝定裝照，原定在拍攝前接受媒體聯訪，但最後卻突然「放鳥」，由競選團隊發言人李坤城代表受訪。而林臨時不受訪的理由竟是「妝化到一半」，讓在場媒體傻眼。國民黨議員葉元之批評，由此可見林傲慢、不尊重人的性格。

韋安昨日在臉書針對此事評論，坦言他並不覺得這有什麼奇怪，因為對林佳龍而言「化妝」當然比受訪重要，因為「演」比「選」重要。韋引述《東森新媒體ETtoday》13日民調，侯友宜看好度高達56.1%，林僅30.8%，侯領先25.3個百分點；侯的施政滿意度也高達73.3%。

韋安表示，這類民調結果出爐後，最緊張的應該是侯友宜。因為林佳龍愈追打侯，侯的支持度絲毫不變，林自己卻掉了快10個百分點；再這樣下去，年底新北選戰會死氣沉沉，侯的支持者一定以為會「穩贏」，而都不出來投票。