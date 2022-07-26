特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與推特的收購交易糾紛，進入法律程序，推特已經為此事付出3300萬美元（約新台幣10億）的額外成本，若訴訟時間拉長，推特花費的金錢會持續增加，有專家認為，最大的受益者是聘僱的律師事務所，「他們會賺進很多很多的錢。」

今年4月中，馬斯克提議以430億美元的價格收購推特，此前他已經以26.4億美元的價格買進9.1%的股份，4月底，推特董事會同意馬斯克的收購案，沒想到，5月中開始，馬斯克開始針對推特提供的假帳號數據提出質疑，並延遲交易案進行，7月初，馬斯克以推特嚴重違反交易協議中的多項條款，決定終止收購，推特一怒之下決定提告，收購案已經衍生為法律戰。

Business insider報導，目前法院已經同意推特加速審理案件的要求，但目前仍未有進一步的發展，然而推特與馬斯克的鬥爭，已經讓這家社群媒體巨頭付出慘痛代價，第二季的財報顯示，推特因「馬斯克尚未決定收購」而產生3300萬美元的額外支出，公司也將收入下降1%歸咎於馬斯克產生的不確定因素。

報導提到，推特所花的成本會持續上升，因為他們聘請頂尖的律師事務所與馬斯克對抗，最終目的是想迫使馬斯克履行協議，完成收購，代表推特的律師表示，「馬斯克抨擊推特假帳號只是煙霧彈，他想要退出交易，因為特斯拉的股價已經暴跌。」

有趣的是，西北大學企業管理與戰略教授Harry Kraemer認為，即使最初的判決對推特有利，但馬斯克還是可以上訴，並讓該案件持續長達3年，「這一次的大贏家是律師事務所，他們會賺進很多很多的錢。」