台南市大內區是全台酪梨種植面積及產量最大的地區，目前進入盛產期，市長黃偉哲歡迎大家到產地採購。（洪榮志攝）

台南市大內區種植的酪梨品種眾多。（洪榮志攝）

台南市大內區是全台酪梨種植面積及產量最大的地區，目前進入盛產期。由於今年花期沒有受到雨水的破壞，預估產量將比去年多，價格也會更親民。酪梨青農陳眾正指出，目前酪梨在青果市場的價格大約每台斤35至40元，比去年每台斤大約便宜5至10元；至於有機栽培或提供售後服務的酪梨，價格將更高。

陳眾正說，去年因花期受到二波強降雨，導致大內酪梨落果嚴重，產量也減少，因此市場價格上揚，每台斤約45元。今年花期未受雨水破壞，落果少，預估產量將比去年增加，品質也會比較好，價格亦相對穩定。

面對台南的芒果、鳳梨等水果相繼拓展外銷市場，酪梨是否可行？陳眾正則認為，開發外銷市場需要比較多的數量，適合單一品種的水果；大內果農種植的酪梨，因品種較多，單一品種數量不足，因此外銷仍有一定的難度。但目前已有少數果農透過電商平台，將酪梨零售銷到香港、新加坡，只是數量不多。

2022酪梨節產業文化活動將於7月31日在大內圖書館前舉辦，市長黃偉哲今天上午出席酪梨節記者會時，不僅搞笑表演舉重，還與大內國中舉重隊一起跳有氧舞，更示範以大內酪梨、東山蜂蜜及林鳳營牛乳製作出特調的鮮榨酪梨牛奶，提供現場來賓品嘗。

黃偉哲表示，酪梨營養豐富，含有高脂肪、多種維生素與礦物質，號稱「森林的奶油」，不僅在台灣擁有「幸福果」的美名，還是台南最出名、最優質的農特產品之一。台南的酪梨產季從6月到隔年2月，品質佳，產量全台之冠，栽培品種也眾多，無論直接食用或入菜都值得推薦，歡迎大家到產地採購。

市府農業局長李建裕也說，全台酪梨種植面積1588公頃中，台南種植626公頃，約占全台39％，產量7880公噸，無論面積或產量都是全台第一。其中，大內區的酪梨種植面積260公頃，占台南的41％，產量3710公噸，不僅是台南最主要的產地，也是全台種植面積最大的地區，有「酪梨之鄉」的美稱。

大內區長李義隆指出，大內酪梨節除有好玩闖關、趣味賽、酪梨輕食DIY、可口可樂免費送、精彩舞台表演、小農市集等活動，公所還與台南人氣甜點店家「肥貓咖啡」合作，推出限定「酪梨布丁奶油乳酪」甜點罐，選用大內在地優質酪梨製作，口味獨特外型吸睛，提供預售及活動當天限量販售。