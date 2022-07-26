弘道老人福利基金會每年理「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」，雖然近年受到新冠肺炎疫情，影響二手精品義賣會近4成的收入，但弘道老人福利基金會也呼籲，前幾年募集過二手衣物，但8000多件中有1000餘件有包括泛黃、發霉、掉漆、荷葉邊等情況，提醒民眾不要把這些衣物捐出來。

據弘道老人福基金會調查，民眾購買二手精品仍偏好如精品包類，因此弘道老人福利基金會今年針對精品包、秋冬上衣、外套、鞋類及童裝等募集，至今募集到不乏知名品牌外套、精品鞋等，希望讓「你的舊愛變成別人的新歡」。

弘道老人福利基金會台北處處長鐘智馨表示，二手精品義賣會的活動至今已經邁入第8年，募集上萬件藝人及民眾的愛心，甚至還有民眾先送乾洗後送把衣服寄給弘道老人福利基金會，希望能夠募到1000件商品，如果有企業要大量捐贈也可洽詢。

「二手衣物義賣不是舊衣回收」，鐘智馨提醒，提醒民眾要寄出8成新至全新的衣服為佳，如有泛黃、發霉、掉漆、荷葉邊就不要寄出。

弘道老人福利基金會說，今年募集活動從即日起至8月15日為止，活動資訊可洽弘道老人福利基金會官網；義賣場次目前共規劃5場次，後續也希望媒合更多場地辦理。