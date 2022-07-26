永豐餘(1907)董事會決議配息1.5元，15日以22.7元參考價除息交易當天表現失利，下探21.85元的近20月低點，隨後止跌緩步回升，今（26）日小跌開出後翻紅小漲0.63％至24.15元，填息率達96.67％，截至午盤力守平盤，距離填息達陣僅剩一步之遙。

永豐餘2022年6月自結合併營收69.12億元，月減0.005％、年減7.35％，合計第二季合併營收200.66億元，季增1.26％、但年減11.02％，累計上半年合併營收398.81億元、年減9.08％，但三者仍齊創僅次於2021年的同期次高。

永豐餘受疫情、塞港因素造成原物料、燃煤及運輸成本大漲影響，首季淡季營運表現疲弱，歸屬母公司稅後淨利2.44億元、每股盈餘（EPS）0.15元，為近3年低點。第二季營收表現略有回升，惟復甦動能仍受中國大陸多地封城防控影響生產及需求，表現仍相對平淡。

展望後市，面對市況挑戰及國際紛爭等不確定因素陡升，增添產業發展困難度及營運經營壓力，永豐餘對此將以穩健發展為主軸，透過能源管理、落實循環經濟、醣經濟新材料、工業互聯網科技上下游生態鏈、新創公司投資孵化5大計畫管控投資風險、維持營運獲利。