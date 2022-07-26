精誠(6214)旗下高速運算（HPC）品牌GARAOTUS，所設計出的基因組分析解決方案，協助印度MedGenome醫療機構，大幅提昇MedGenome在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域的研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。

GARAOTUS攜手偉薩科技、研華(2395)及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％。

MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（WGS）研究時間縮短到三分之一。

隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。為協助解決此一難題，GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。

GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出，研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，這次CRONUS產品在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。