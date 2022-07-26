新北市推動里環境認證，結合各區公所、里辦公處的力量改善環境，今年共評選出641個績優里，其中獲五星級認證里數達543里，第10年前的9倍，新北市長侯友宜上午出席頒獎典禮時，有感而發表示，里長無怨無悔，很多資深里長不斷連任，就是因「做得好」，且里長不論年紀，觀念都是最新穎，這才是新北進步的原因，未來大家跟自己比，繼續一起拚。間接回應綠營指他已在新北12年的質疑。

侯友宜表示，過去環境美化只是種樹、擺盆栽，但經過里認證10年觀摩進化出多樣的方式，包括經營市民農園推廣共餐食材產地直送；成立盆栽醫院回收舊盆栽照顧，再免費提供里民索取。也因參加里認證的機緣，里民們養成互助合作維持巷弄環境乾淨的習慣，或意外成功打造專屬的環保特點，更無形中凝聚里內向心力。

環保局表示，前兩年受新冠肺炎疫情影響停辦里認證，今年再度推出仍有超過6成里參與，而5星級認證通過里數也從第1年的60里躍升到今年的543里，增加了9倍。顯見里認證制度深受里長及里民認同，未因防疫而停下守護環境的腳步。

環保局表示，今年里環境認證共有7項評比指標，包含「巷弄乾淨」、「公廁清新」、「環境美化」、「循環資源」、「環保推廣」、「低碳永續」及「病媒防治」，各里可依據自身特色或環保工作重點，選擇適合的指標參加。

今年有3個里特別受到考評委員青睞，一是「永和區豫溪里」，里長廖亦芳帶領里民們，與永和社區大學合作，將閒置的國有地改造成芳香四溢的「香草園圃」，第二則是「瑞芳區龍潭里」，其成立10年的黃金資收站是里內最有人氣的地方，第三則是「貢寮區真理里」，其於2020年將澳底公園旁超過30年又舊又髒的高齡公廁重新整建是五星等級的特優級公廁。

環保局也說，有38個里10年間持續參與里認證考評，每年指標都全數通過，是頂尖五星級認證的霸主，包括有板橋區漢生里、三重區慈惠里、三重區順德里、土城區學成里、汐止區禮門里、五股區水碓里及瑞芳區東和里等。

而依各區公所推薦里參加評鑑的情況與成績進行評分排序，考核結果第一組前四名為三重區、蘆洲區、板橋區及淡水區，第二組前兩名為三峽區及泰山區，第三組深坑區、貢寮區、金山區及萬里區皆並列第一名。