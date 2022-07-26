23歲的王姓男子今年3月參與籃球系隊人氣投票活動，為招攬人氣，他在網路張貼其他女生的性愛影片，當事人因他人見到性愛影像後告知她才知受害，報警提告，台北地方法院依散布猥褻影像罪將王判刑6月，併科罰金8萬元，有期徒刑可易科罰金，罰金可易服勞役。可上訴。

王男因參與籃球系隊人氣投票活動，為吸引他人支持，在社群軟體臉書貼文中記載「按讚分享（下面照片點進去）」鼓勵他人繼續轉貼散布其他女性的性愛影片，供特定多數人觀覽，更鼓勵繼續轉傳、分享。

台北地院認為王男嚴重貶損被害人之聲譽及社會人格地位，並對於她造成實質上無從回復之傷害，使她無端承受內心恐慌及不安全感，其行為動機、目的、手段均低劣，侵害法益結果甚鉅，應予嚴懲。

台北地院考量王男坦承犯行，態度尚可，然為警查獲後迄今均未思向被害人道歉或和解，難認有積極彌補損害之意，無從為有利於其從輕量刑之認定，判刑6月，並科罰金8萬元。可上訴。