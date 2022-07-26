嘉義市立棒球場整修後，新增重訓室。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立棒球場整修後，新增重訓室機具提供球員訓練。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

新竹市棒球場剛整修完卻頻頻出包，迫使中華職棒停賽，嘉義市立KANO棒球場也斥資1.2億於去年完成整修，市府表示，目前棒球場符合新式棒球場規範及需求，去年起富邦租用球場作為訓練基地及比賽球場，今年已簽約租借半年，同時市府可彈性運用辦理賽事。

市府教育處表示，嘉義市棒球場是有百餘年歷史的球場，為符合新式棒球場規範需求，向教育部體育署爭取到1億2150萬元的改善計畫，2020年施工，2021年完工，整修項目有內野區及外野區面層更新、排水系統改善、一三壘側防撞墊及全壘打牆更新，提供球員更安全的比賽環境。

還有新增球員重訓室、水療池等設備，提供符合職棒球員需求的訓練場所。此外，更新了內野附有杯座的座椅共6568個，同時新增無障礙觀眾席及大型的LED看板，提升為球迷的服務。

市府教育處表示，整修棒球場完工前特別請來富邦球隊提出建議，並予以改善，還有市府工程查核，且獲得教育部查核小組查核給予82分甲等的肯定；市府明年將編列200萬元預算維護紅土草皮等球場基礎設施。

市府教育處表示，去年富邦即租用市立棒球場作為二軍球隊平日訓練基地及比賽場地，雙方一起維護及管理球場設施，今年富邦簽約租借下半年，繼續在此訓練二軍及進行二軍賽事，9月28日即將有1場富邦對味全的中職球賽。

市府教育處指出，為了讓市府主辦的球賽也能在棒球場舉辦，簽約有保留市府可運用的彈性機制，因而女子少棒賽、每年12月的諸羅山盃少棒國際邀請賽等賽會都在棒球場進行。