竹山警分局在仁愛鄉山區，查獲陳姓男子種植大麻。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

竹山警分局追查販毒集團，循線掌握仁愛鄉有人種植大麻情資，分局長吳詠傑隨即指示同仁查緝，查獲陳姓男子承租果園溫室，而且架設監視錄影器，行跡可疑，警方發動搜索，查獲大麻幼苗1410株，警方訊後依違反《毒品危害防治條例》罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方指出，陳姓男子在仁愛鄉力行產業道路山區承租土地，卻利用務農種植專業技能及相關栽種器具，在溫室棚架內栽種大麻種子，等待植株成熟後販賣，且該地點戒備森嚴並架設多支攝影機，明顯與一般山區工寮不同。

竹山警分局組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，經縝密蒐證後研判時機成熟，持搜索票執行搜索，當場查獲陳姓男子在承租果園溫室棚架內，種植大麻幼苗1410株及植栽培養土、電子磅秤、灑水器、培養盤等相關證物。

陳姓男子推說大麻種子是由不知名人士提供，也否認有大麻成品賣出，警方將繼續深入追查大麻種子來源及其他共犯。

吳詠傑表示，大麻是法定第二級毒品，對人體造成極大的傷害，會造成妄想、幻覺並有成癮性，為淨化社會治安，斷絕毒品供應，警方展現掃毒緝毒決心，持續加強打擊新興毒品及大麻犯罪，並溯源追查。

南投縣警局長黃永志也示，使用毒品大麻直接嚴重影響健康，任何施用、製造、運輸、販賣、轉讓、持有大麻毒品都是犯罪行為。

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