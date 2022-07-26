夏天炎熱，不少人會開冷氣降溫，一名女網友抱怨，晚上睡覺冷氣溫度設定在25度，就一直吹到隔天早上，結果被母親罵太奢侈，她好奇問網友晚上睡覺冷氣都開幾度，沒想到多數人都說自己僅開27度加電風扇，再定時凌晨2點關機，省電又涼爽，到隔天早上熱醒後，就可以直接起床上班。

原PO昨（25）日論壇《Dcard》指出，自己非常不耐熱，夏天晚上睡覺常常是冷氣開到早上，某日她睡到近中午，母親受不了直接開她的房門怒吼，「冷氣開到25度，又從昨天晚上吹到中午，會不會太奢侈，妳知道妳有多浪費嗎？」

原PO的母親建議她開27度以上，更表示自己房間冷氣都是設定27度，加電風扇吹就很涼爽，她好奇問「大家睡覺都開幾度？」

貼文曝光，引發網友分享，「我也開27度，設定2點關機，這樣很省電，早上熱醒就起床」、「27度開到凌晨2點，早上剛好熱醒，假日則是開到5點，吹電風扇睡到自然醒」、「我睡前會把冷氣調到27度，設定凌晨2點關，再設定電風扇2點開，很涼爽且剛好，早上7點才會開始有點熱，就會起床了」、「27度加電風扇，我晚上睡覺只開1小時」、「27度加上電風扇，然後按定時5小時，這樣吹很剛好哦」。